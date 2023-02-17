Россияне за сутки обстреляли семь громад Сумщины, используя артиллерию и минометы

17 февраля, 03:11
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Россияне вновь ударили по Сумщине (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Россияне вновь ударили по Сумщине (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки обстреляли семь громад Сумщины.

Оккупанты вели огонь по территориям Великописаревской, Эсманской, Хотинской, Новослободской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской громад.

Россияне использовали минометы, артиллерию и сбрасывали взрывчатку с БПЛА.

Видео дня

В результате обстрелов повреждены жилые здания и хозяйственные постройки. Люди не пострадали.

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https://www.youtube.com/watch?v=cTdk82tqNmg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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