Россияне обстреляли село Звездное в Донецкой области: два человека погибли

1 августа, 01:59
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Последствия обстрелов Донетчины (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

Последствия обстрелов Донетчины (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

Пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева сообщила, что 31 июля россияне обстреляли село Звездное в Донецкой области.

Об этом сообщает Суспільне.

"31 июля в 17 часов российские военные, вероятно, из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли село Звездное Покровского района Донецкой области. Два человека погибли, еще один человек получил ранения", — сообщили в прокуратуре.

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По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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