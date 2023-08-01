Россияне обстреляли село Звездное в Донецкой области: два человека погибли
Последствия обстрелов Донетчины (Фото:Павло Кириленко/Telegram)
Пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева сообщила, что 31 июля россияне обстреляли село Звездное в Донецкой области.
Об этом сообщает Суспільне.
"31 июля в 17 часов российские военные, вероятно, из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли село Звездное Покровского района Донецкой области. Два человека погибли, еще один человек получил ранения", — сообщили в прокуратуре.
По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).