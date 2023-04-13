Россияне обстреляли пять общин Сумщины: повреждены жилые дома и АЗС
Последствия обстрела Сумской области (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки обстреляли пять общин на Сумщине.
75 прилетов было зафиксировано в Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской и Эсманской общинах области.
Оккупанты использовали минометы, артиллерию и РСЗО. В результате обстрелов в Сумской области есть разрушения среди жилой инфраструктуры и на АЗС в Эсманской общине. Люди не пострадали.