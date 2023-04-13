Россияне обстреляли пять общин Сумщины: повреждены жилые дома и АЗС 13 апреля, 01:10 Последствия обстрела Сумской области (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки обстреляли пять общин на Сумщине.

75 прилетов было зафиксировано в Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской и Эсманской общинах области.

Оккупанты использовали минометы, артиллерию и РСЗО. В результате обстрелов в Сумской области есть разрушения среди жилой инфраструктуры и на АЗС в Эсманской общине. Люди не пострадали.

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