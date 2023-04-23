Россияне из артиллерии и минометов обстреляли пять общин Сумщины 23 апреля, 00:16 Последствия обстрела Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что россияне за сутки обстреляли пять общин Сумщины.

Оккупанты вели огонь по территориям Эсманской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской и Новослободской общин.

Российская армия для обстрелов со своей территории использовала минометы и артиллерию. Всего было зафиксировано 64 прилета. В данный момент нет информации о разрушениях или жертвах среди населения.

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