Россияне за сутки обстреляли пять общин Сумщины: есть раненые и разрушения

26 июня, 05:58
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Последствия обстрела Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Последствия обстрела Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли пять общин Сумщины.

Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская и Новослободская громады. Было зафиксировано 76 взрывов.

Россияне вели обстрелы из минометов и артиллерии. Также использовались СПГ.

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В результате обстрелов есть разрушения частных зданий и предприятий, объектов инфраструктуры. Один человек получил травмы.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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