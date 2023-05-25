Оккупанты за сутки обстреляли пять общин Сумщины: есть раненые и разрушения

25 мая, 03:39
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли пять общин Сумщины.

Были обстреляны территории Великописаревской, Юнаковской, Хотинской, Новослободской и Белопольской общин. Всего было 23 обстрела - зафиксировано более 80 взрывов.

Оккупанты использовали для атак артиллерию, минометы, СПГ и РСЗО. Также был зафиксирован пуск авиационной ракеты.

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В Хотинской общине в результате обстрела получили ранения два гражданских лица. Им предоставлена необходимая медицинская помощь. В других общинах зафиксировано разрушение инфраструктуры.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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