Оккупанты за сутки обстреляли пять общин Сумщины: есть раненые и разрушения
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли пять общин Сумщины.
Были обстреляны территории Великописаревской, Юнаковской, Хотинской, Новослободской и Белопольской общин. Всего было 23 обстрела - зафиксировано более 80 взрывов.
Оккупанты использовали для атак артиллерию, минометы, СПГ и РСЗО. Также был зафиксирован пуск авиационной ракеты.
В Хотинской общине в результате обстрела получили ранения два гражданских лица. Им предоставлена необходимая медицинская помощь. В других общинах зафиксировано разрушение инфраструктуры.