Оккупанты за сутки обстреляли пять общин Сумщины: есть раненые и разрушения 25 мая, 03:39 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли пять общин Сумщины.

Были обстреляны территории Великописаревской, Юнаковской, Хотинской, Новослободской и Белопольской общин. Всего было 23 обстрела - зафиксировано более 80 взрывов.

Оккупанты использовали для атак артиллерию, минометы, СПГ и РСЗО. Также был зафиксирован пуск авиационной ракеты.

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В Хотинской общине в результате обстрела получили ранения два гражданских лица. Им предоставлена необходимая медицинская помощь. В других общинах зафиксировано разрушение инфраструктуры.