Оккупанты обстреляли пять общин Сумщины: есть разрушения и раненые
Последствия обстрелов Сущины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что российские войска обстреляли за сутки пять общин Сумщины.
Россияне вели огонь по территориям Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской общин. Зафиксировано более 100 прилетов.
Для ударов РФ применяла авиацию, минометы, РСЗО и артиллерию.
В результате вражеских обстрелов два человека получили ранения, повреждены частные дома на хозяйственные здания.