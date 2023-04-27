Оккупанты обстреляли пять общин Сумщины: есть разрушения и раненые 27 апреля, 03:34 Последствия обстрелов Сущины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские войска обстреляли за сутки пять общин Сумщины.

Россияне вели огонь по территориям Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской общин. Зафиксировано более 100 прилетов.

Для ударов РФ применяла авиацию, минометы, РСЗО и артиллерию.

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В результате вражеских обстрелов два человека получили ранения, повреждены частные дома на хозяйственные здания.

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