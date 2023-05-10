Россияне за сутки обстреляли пять общин Сумщины: есть разрушения

10 мая, 01:39
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские войска за сутки обстреляли пять общин в Сумской области.

Россияне с территории РФ вели огонь по территориям Великописаревской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Хотинской общин. Всего было зафиксировано 88 взрывов.

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Оккупанты использовали для атак минометы, артиллерию и АГС. В Великописаревской общине в результате обстрелов повреждено частное жилье.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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