Россияне обстреляли пять общин в Сумской области: минимум 118 прилетов 11 апреля, 02:02 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки обстреляли пять общин на Сумщине.

Россияне со своей территории вели огонь по территориям Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской и Шалыгинской общин. Зафиксировано 118 прилетов.

Оккупанты использовали минометы, АГС и сбрасывали взрывчатку с БПЛА. В Хотинской общине была поврежден ЛЭП.

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"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - сообщили в ОВА.

