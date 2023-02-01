Россияне за сутки обстреляли пять общин на Сумщине, есть раненые
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки обстреляли пять общин Сумщины.
Вражеские войска со своей территории ударили по Шосткинской, Середино-Будской, Краснопольской, Белопольской и Юнаковской громадах.
Для обстрелов россияне использовали минометы, ракеты, а также сбрасывали взрывчатку с квадрокоптеров. В городе Шостка ракета попала в предприятие. Мирные люди получили ранения.