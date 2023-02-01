Россияне за сутки обстреляли пять общин на Сумщине, есть раненые 1 февраля, 03:34 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки обстреляли пять общин Сумщины.

Вражеские войска со своей территории ударили по Шосткинской, Середино-Будской, Краснопольской, Белопольской и Юнаковской громадах.

Для обстрелов россияне использовали минометы, ракеты, а также сбрасывали взрывчатку с квадрокоптеров. В городе Шостка ракета попала в предприятие. Мирные люди получили ранения.

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