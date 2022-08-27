Оккупанты обстреляли Харьков: под ударом центральные районы

27 августа, 03:36
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Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на субботу, 27 августа, российские войска обстреляли несколько районов города.

«Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших», — заявил Терехов.

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что после обстрела начался пожар.

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В ночь на среду, 24 августа, войска РФ усилили удары по Харькову и Харьковской области, по одному из районов ударили кассетными боеприпасами.

https://www.youtube.com/watch?v=dPgfmnmuom4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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