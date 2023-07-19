Оккупанты обстреляли Очаков на Николаевщине: ранен мужчина

19 июля, 23:27
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Спасатели тушат пожар в многоэтажке после обстрела (Фото:Нацполиция)

Спасатели тушат пожар в многоэтажке после обстрела (Фото:Нацполиция)

Вечером в среду, 19 июля, российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области, повредив многоэтажку.

В результате обстрела ранения получил 44-летний мужчина. На месте обстрела работают сотрудники полиции и ГСЧС.

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В результате массированной атаки РФ в ночь на среду, 19 июля, ряд населенных пунктов в Николаевской и Одесской областях были обесточены.

Видео дня

Зафиксировано повреждение линии электропередачи в Николаевской области, в результате чего частично обесточен один населенный пункт.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаевская область Война в Украине Очаков Война России против Украины

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