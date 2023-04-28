Россияне девять раз обстреляли Сумщину и Черниговщину

28 апреля, 01:25
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Россияне девять раз обстреляли приграничные области (Фото:ОК Север/Facebook)

Россияне девять раз обстреляли приграничные области (Фото:ОК Север/Facebook)

Оперативное командование Север сообщило, что российские оккупанты за сутки девять раз обстреляли Черниговщину и Сумщину.

Вражеские войска обстреливали приграничные области из минометов, артиллерии и выпустили ракеты из вертолетов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры, информация не поступала.

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Сумская областная военная администрация отметила, что россияне обстреливали территории Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской, Свеской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской и Миропольской общин.

Всего было зафиксировано более 130-ти прилетов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черниговская область Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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