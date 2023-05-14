Россияне ударили по Никопольщине: есть ранения среди населения и значительные разрушения

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Серьезные ранения получил 57-летний мужчина. В данный момент он в реанимации.

Оккупанты повредили две пятиэтажки, полдесятка частных домов, три хозяйственных постройки, гараж, микроавтобус, электросети.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты ударили из артиллерии по Никопольскому району.

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