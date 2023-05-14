Россияне ударили по Никопольщине: есть ранения среди населения и значительные разрушения
Последствия артиллерийских обстрелов Никопольского района (Фото:Микола Лукашук/Telegram)
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты ударили из артиллерии по Никопольскому району.
Оккупанты повредили две пятиэтажки, полдесятка частных домов, три хозяйственных постройки, гараж, микроавтобус, электросети.
Серьезные ранения получил 57-летний мужчина. В данный момент он в реанимации.