Армия РФ вновь обстреляла Никополь, в Запорожье обстановка спокойная

25 июля, 03:09
Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

Глава Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что в ночь на понедельник, 25 июля, российские войска вновь обстреляли Никополь.

Он отметил, что удары оккупантов не повредили инфраструктуру. Травмированных и погибших в результате удара нет.

«Враг, используя РСЗО, обстрелял несколько прибрежных территорий нашего района. Людей и здания не задело. Без паники», — заявил Евтушенко.

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В то же время, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что в городе спокойная обстановка.

«В Запорожье все спокойно, прилетов не зафиксировано. Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали вне города», — сообщил Куртев.

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Вечером 24 июля Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска открыли огонь в сторону Запорожья с территории оккупированного Энергодара.

https://www.youtube.com/watch?v=iYwhcmbg32M
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Запорожье Днепропетровская область Война в Украине Никополь Энергодар Война России против Украины

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