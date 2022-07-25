Армия РФ вновь обстреляла Никополь, в Запорожье обстановка спокойная 25 июля, 03:09 Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

Глава Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что в ночь на понедельник, 25 июля, российские войска вновь обстреляли Никополь.



Он отметил, что удары оккупантов не повредили инфраструктуру. Травмированных и погибших в результате удара нет.

«Враг, используя РСЗО, обстрелял несколько прибрежных территорий нашего района. Людей и здания не задело. Без паники», — заявил Евтушенко.

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В то же время, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что в городе спокойная обстановка.

«В Запорожье все спокойно, прилетов не зафиксировано. Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали вне города», — сообщил Куртев.

Вечером 24 июля Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска открыли огонь в сторону Запорожья с территории оккупированного Энергодара.

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