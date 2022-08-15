Армия РФ обстреляла Никополь из РСЗО
Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска ночью вновь обстреляли Никополь.
Для обстрела города оккупанты использовали РСЗО. Другие подробности не сообщаются. Евтушенко призвал жителей города находится в укрытиях.
«На противоположном берегу работает ствольная артиллерия», — сообщил Евтушенко.
Ранее сообщалось, что российские войска ночью 14 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области из ствольной артиллерии.
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