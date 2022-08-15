Армия РФ обстреляла Никополь из РСЗО 15 августа, 06:17 Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска ночью вновь обстреляли Никополь.



Для обстрела города оккупанты использовали РСЗО. Другие подробности не сообщаются. Евтушенко призвал жителей города находится в укрытиях.

«На противоположном берегу работает ствольная артиллерия», — сообщил Евтушенко.

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Ранее сообщалось, что российские войска ночью 14 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области из ствольной артиллерии.

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