Россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области: начался пожар

13 июля, 00:49
Неразорвавшийся снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Неразорвавшийся снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вечером во вторник, 12 июля, российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что на окраинах города начался пожар. Предварительно, убитых и пострадавших нет.

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Резниченко также сообщил, что украинские военные сбили в небе над областью российский беспилотник.

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Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ 9 июля по населенному пункту Радушное Днепропетровской области полностью уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=9p-yk2-dtWQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Никополь Война России против Украины

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