Россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области: начался пожар
Неразорвавшийся снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Вечером во вторник, 12 июля, российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что на окраинах города начался пожар. Предварительно, убитых и пострадавших нет.
Резниченко также сообщил, что украинские военные сбили в небе над областью российский беспилотник.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ 9 июля по населенному пункту Радушное Днепропетровской области полностью уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.
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