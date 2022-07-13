Россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области: начался пожар 13 июля, 00:49 Неразорвавшийся снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вечером во вторник, 12 июля, российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что на окраинах города начался пожар. Предварительно, убитых и пострадавших нет.

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Резниченко также сообщил, что украинские военные сбили в небе над областью российский беспилотник.

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Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ 9 июля по населенному пункту Радушное Днепропетровской области полностью уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.

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