Оккупанты обстреляли Николаев: не работают линии 101 и 102
Спасатели борются с последствиями обстрелов Николаева (Фото:ГСЧС)
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты ночью совершили мощный обстрел города.
«Мощные взрывы в Николаеве. Их слышно в разных районах города. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — заявил Сенкевич.
Мэр отметил, что в Николаеве перестали работать линии 101 и 102.
Жителей города призвали звонить по местным номерам: (0512) 30 45 17 и (0512) 30 45 18.
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