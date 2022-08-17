Оккупанты обстреляли Николаев: не работают линии 101 и 102

17 августа, 03:07
Спасатели борются с последствиями обстрелов Николаева (Фото:ГСЧС)

Спасатели борются с последствиями обстрелов Николаева (Фото:ГСЧС)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты ночью совершили мощный обстрел города.

«Мощные взрывы в Николаеве. Их слышно в разных районах города. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — заявил Сенкевич.

Мэр отметил, что в Николаеве перестали работать линии 101 и 102.

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Жителей города призвали звонить по местным номерам: (0512) 30 45 17 и (0512) 30 45 18.

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https://www.youtube.com/watch?v=3XzXKhmeB2s
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

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