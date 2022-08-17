Оккупанты обстреляли Николаев: не работают линии 101 и 102 17 августа, 03:07 Спасатели борются с последствиями обстрелов Николаева (Фото:ГСЧС)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты ночью совершили мощный обстрел города.



«Мощные взрывы в Николаеве. Их слышно в разных районах города. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — заявил Сенкевич.

Мэр отметил, что в Николаеве перестали работать линии 101 и 102.

Видео дня

Жителей города призвали звонить по местным номерам: (0512) 30 45 17 и (0512) 30 45 18.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.