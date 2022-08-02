Оккупанты повторно обстреляли Николаев, использую кассетные боеприпасы 2 августа, 23:56 Спасатель тушит пожар, который возник после обстрелов Николаева (Фото:ГСЧС)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ближе к ночи вторника, 2 августа, российские войска повторно обстреляли город.

Он отметил, что коммунальные службы успели восстановить электроснабжение после предыдущего обстрела.

«Подачу света возобновили. В городе снова слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов. Не подходить к окнам!», — заявил мэр.

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Около 21:00 2 августа российские оккупанты снова нанесли удар по городу Николаев, в результате чего произошел пожар.

Мэр города призвал местных жителей как можно более тщательно соблюдать правила безопасности.



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