Россияне обстреляли Николаев и Никополь, использовав зажигательные боеприпасы
Последствия обстрелов Никополя и окрестностей российскими войсками (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)
Глава Никопольского районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Никополь, применив зажигательные боеприпасы.
Он отметил, что украинские военные ударили по оккупантам в ответ.
«Сегодня начали рано, из РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело», — заявил Евтушенко.
Об обстрелах Николаева также сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он не опубликовал подробностей обстрела.
«Русня возбудилась. Тревога не просто так :(«, — сообщил Ким.