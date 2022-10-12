Россияне обстреляли Николаев и Никополь, использовав зажигательные боеприпасы

12 октября, 03:27
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Последствия обстрелов Никополя и окрестностей российскими войсками (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Последствия обстрелов Никополя и окрестностей российскими войсками (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Глава Никопольского районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Никополь, применив зажигательные боеприпасы.

Он отметил, что украинские военные ударили по оккупантам в ответ.

«Сегодня начали рано, из РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело», — заявил Евтушенко.

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Об обстрелах Николаева также сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он не опубликовал подробностей обстрела.

«Русня возбудилась. Тревога не просто так :(«, — сообщил Ким.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Днепропетровская область Евгений Евтушенко Война в Украине Никополь Война России против Украины Виталий Ким

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