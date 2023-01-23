Россияне второй раз за день обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, повреждено предприятие
Последствия обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты второй раз за день ударили по Марганецкой громаде.
В результате обстрела в Никопольском районе повреждено промышленное предприятие.
В ночь на воскресенье, 22 января, российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Они трижды били из тяжелой артиллерии.
Под прицелом была Марганецкая громада. По городу и деревне враг выпустил более 30 снарядов. Люди не пострадали.