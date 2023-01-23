Россияне второй раз за день обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, повреждено предприятие

23 января, 05:31
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Последствия обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Последствия обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты второй раз за день ударили по Марганецкой громаде.

В результате обстрела в Никопольском районе повреждено промышленное предприятие.

В ночь на воскресенье, 22 января, российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Они трижды били из тяжелой артиллерии.

Видео дня

Под прицелом была Марганецкая громада. По городу и деревне враг выпустил более 30 снарядов. Люди не пострадали.

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https://www.youtube.com/watch?v=kjIesgAG_NE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Война России против Украины Николай Лукашук

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