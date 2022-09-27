Оккупанты обстреляли Марганец, ранив трех человек
Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что в Марганце в результате обстрелов получили ранения три человека.
«К вечеру оккупанты совершили обстрел города Марганец. Повреждены гаражи, легковые автомобили, хозяйственные постройки, газопроводы. Обломками ранены трое жителей города. Сейчас они госпитализированы», — сообщил Евтушенко.
Также за сутки вражеские войска обстреливали город Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую громады.
В результате российских обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, панели солнечной электростанции и линии электросети.