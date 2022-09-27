Оккупанты обстреляли Марганец, ранив трех человек

27 сентября, 01:29
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Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что в Марганце в результате обстрелов получили ранения три человека.

«К вечеру оккупанты совершили обстрел города Марганец. Повреждены гаражи, легковые автомобили, хозяйственные постройки, газопроводы. Обломками ранены трое жителей города. Сейчас они госпитализированы», — сообщил Евтушенко.

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Также за сутки вражеские войска обстреливали город Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую громады.

В результате российских обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, панели солнечной электростанции и линии электросети.

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https://www.youtube.com/watch?v=brHfwLQh9fE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Никополь Марганец Война России против Украины

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