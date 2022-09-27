Оккупанты обстреляли Марганец, ранив трех человек

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

В результате российских обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, панели солнечной электростанции и линии электросети.

Также за сутки вражеские войска обстреливали город Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую громады.

«К вечеру оккупанты совершили обстрел города Марганец. Повреждены гаражи, легковые автомобили, хозяйственные постройки, газопроводы. Обломками ранены трое жителей города. Сейчас они госпитализированы», — сообщил Евтушенко.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что в Марганце в результате обстрелов получили ранения три человека.

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