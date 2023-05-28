Россияне обстреляли Купянский район на Харьковщине: ранена женщина 28 мая, 23:49 Последствия обстрела Харьковщины (Фото:ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что 28 мая россияне в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области.



В частности, россияне из артиллерии атаковали Купянский район.

В результате российского обстрела села Петропавловка вспыхнул пожар на общей площади 60 квадратных метров.

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Также после обстрела села Кучеривка ранения получила местная жительница 1949 года рождения.