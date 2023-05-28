Россияне обстреляли Купянский район на Харьковщине: ранена женщина
Последствия обстрела Харьковщины (Фото:ГСЧС)
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что 28 мая россияне в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области.
В частности, россияне из артиллерии атаковали Купянский район.
В результате российского обстрела села Петропавловка вспыхнул пожар на общей площади 60 квадратных метров.
Также после обстрела села Кучеривка ранения получила местная жительница 1949 года рождения.