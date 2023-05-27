Россияне обстреляли Купянск и Циркуны на Харьковщине: погиб местный житель 27 мая, 23:28 Последствия обстрелов Харьковщины (Фото:Нацполиция)

В субботу, 27 мая, российской оккупанты нанесли очередной удар по территории Харьковской области.

Национальная полиция сообщила, что российские оккупанты нанесли удары по городу Купянск и селу Циркуны.

В городе Купянск в результате артиллерийского обстрела погиб 60-летний местный житель — он находился во дворе дома.

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В субботу, 27 мая, россияне также обстреляли село Шиповатое Купянского района Харьковской области. В результате удара погибла одна женщина.