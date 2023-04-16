Россияне обстреляли Константиновку: три человека ранены

16 апреля, 04:40
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Армия РФ обстреляла Константиновку Донецкой области (Фото:Суспільне)

Армия РФ обстреляла Константиновку Донецкой области (Фото:Суспільне)

Представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева сообщила, что российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщает Суспільне.

"По состоянию на 18:30 в результате многочисленных атак получили ранения три гражданских жителя: 30 и 44-летние женщины, которые во время обстрела были в аптеке, а также 31-летний мужчина, находившийся неподалеку от одного из торговых центров города", - заявила спикер.

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Руководитель местной военной администрации Алексей Рослов сообщил, что раненые находятся на амбулаторном лечении.

"Русские военные трижды обстреляли общину: в 14:15. Также был обстрел в 15:20—15:30 — без погибших и травмированных. И в 17:30 обстрел с. Предтечино, без травмированных и погибших", - заявил Рослов.

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Ранее российские оккупанты массированно обстреляли жилые кварталы Славянска.

По состоянию на 20:00, 15 апреля, по данным Славянской МВА, известно об 11 погибших, среди которых двухлетний ребенок, и 23 раненых, сообщает Суспільне.

Под завалами жилой пятиэтажки ищут четырех человек.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецк Константиновка Война в Украине Война России против Украины

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