Оккупанты обстреляли кладбище на Черниговщине во время похоронной процессии 10 января, 00:05 Россияне ударили по кладбищу в Гремяче (Фото:Кадр из видео канала Суспільне/YouTube)

В воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли кладбище в Гремяче, Новгород-Северской громаде Черниговской области.

Обстрелы произошли при погребении местного жителям, осколками повреждены кресты и могилы, некоторые снаряды попали в старые могилы.

"Воронки от мин - в 30 метрах от свежей могилы. Из людей пострадавших нет", - сообщил староста Гремяча Андрей Ирха.

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