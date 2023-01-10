Оккупанты обстреляли кладбище на Черниговщине во время похоронной процессии

10 января, 00:05
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Россияне ударили по кладбищу в Гремяче (Фото:Кадр из видео канала Суспільне/YouTube)

Россияне ударили по кладбищу в Гремяче (Фото:Кадр из видео канала Суспільне/YouTube)

В воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли кладбище в Гремяче, Новгород-Северской громаде Черниговской области.

Обстрелы произошли при погребении местного жителям, осколками повреждены кресты и могилы, некоторые снаряды попали в старые могилы.

"Воронки от мин - в 30 метрах от свежей могилы. Из людей пострадавших нет", - сообщил староста Гремяча Андрей Ирха.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/XeW2sac7HmY
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https://www.youtube.com/watch?v=km289_3ZMho
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черниговская область Война в Украине Война России против Украины

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