Россияне за сутки атаковали Сумщину ракетами, из минометов и артиллерии: зафиксировано более 120 обстрелов

18 февраля, 00:23
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Обломки российской ракеты в Сумской области (Фото:Сумская ОВА/Facebook)

Обломки российской ракеты в Сумской области (Фото:Сумская ОВА/Facebook)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки россияне обстреляли из разных видов оружия семь громад Сумщины.

За сутки враг атаковал Эсманскую, Юнакивскую, Хотинскую, Краснопольскую, Белопольскую, Глуховскую, Зноб-Новгородскую громады. Было зафиксировано более 120 попаданий.

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Для обстрелов со своей территории враг использовал минометы и БПЛА, с которых сбрасывал взрывчатку.

Днем 17 февраля оккупанты также применили ЗРК С-300, выпустив три ракеты по поселку Краснополье. Была сбита одна ракета. Последствия обстрелов уточняются.

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https://www.youtube.com/watch?v=hz_jjjSbrXU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине ЗРК С-300 Война России против Украины

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