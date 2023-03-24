Оккупанты массированно обстреляли Херсон, Запорожскую, Черниговскую и Сумскую области: есть погибшие и раненые 24 марта, 16:43 Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Запорожская ОВА/Telegram)

В пятницу, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетные и артиллерийские удары по Херсону, Запорожской, Черниговской и Сумской областях.

В Херсоне россияне нанесли удар по плавням и складскому помещению. Двое мужчин на лодке успели пересечь реку, но один из них погиб от ранений, другой госпитализирован.

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В Запорожской области оккупанты обстреляли частный сектор города Орехов. После удара в жилых домах начался пожар, местный житель получил травмы.

В Сумской области сообщается, что россияне применили 10 авиационных бомб и дроны-камикадзе типа Shahed. Также ночью продолжался артиллерийский обстрел.

В Белополье известно о 10 раненых в результате российской атаки, два человека погибли. Пострадали также газовые сети. В городе Ворожба был обстрел из РСЗО — травмирован один человек, есть разрушения. Обстреляны также деревня Речки и Виры.

Черниговскую область оккупанты обстреляли со своей территории из минометов - погиб житель населенного пункта Городище.

Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали регионы Украины иранскими беспилотниками Shahed. В Ржищеве нанесли удар по двум общежитиям и лицею. Погибли девять человек.

В Генштабе сообщили, что всего оккупанты выпустили по Украине 21 дрон, 16 из них уничтожили украинские защитники.