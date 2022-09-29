Россияне повторно обстреляли Днепр, мэр просит оставаться в укрытиях 29 сентября, 23:33 После обстрела в городе начался сильный пожар (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Вечером в четверг, 29 сентября, российские оккупанты повторно обстреляли ракетами город Днепр. Местные жители сообщают о минимум двух взрывах.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате атаки в Днепре вспыхнули пожары.

Мэр города Борис Филатов призвал горожан оставаться в укрытиях.

«Не выходим из укрытий. Ничего не постим. Ждём официальные разъяснения от военной администрации», — заявил Филатов.

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Советник главы Офиса президент Кирилл Тимошенко заявил, что российские ракеты попали в гражданские объекты.

В ночь на четверг, 29 сентября, оккупанты также ударили ракетами по Днепру. Жертвами теракта стали четыре человека, среди них двое детей.

