Россияне повторно обстреляли Днепр, мэр просит оставаться в укрытиях
После обстрела в городе начался сильный пожар (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
Вечером в четверг, 29 сентября, российские оккупанты повторно обстреляли ракетами город Днепр. Местные жители сообщают о минимум двух взрывах.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате атаки в Днепре вспыхнули пожары.
Мэр города Борис Филатов призвал горожан оставаться в укрытиях.
«Не выходим из укрытий. Ничего не постим. Ждём официальные разъяснения от военной администрации», — заявил Филатов.
Советник главы Офиса президент Кирилл Тимошенко заявил, что российские ракеты попали в гражданские объекты.
В ночь на четверг, 29 сентября, оккупанты также ударили ракетами по Днепру. Жертвами теракта стали четыре человека, среди них двое детей.