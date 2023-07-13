Россияне за сутки обстреляли девять громад в Сумской области 13 июля, 05:59 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли девять громад Сумской области.

Всего за сутки зафиксировано 28 обстрелов. Враг вел огонь по территориям Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Юнаковской, Хотинской, Середино-Будской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской громад.

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Россияне вели огонь из артиллерии, АГС и минометов. Зафиксировано 165 взрывов. Предварительно — без разрушений и пострадавших.

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