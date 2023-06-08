Россияне обстреляли церковь и админздания на Сумщине
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)
Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки обстреляли девять громад Сумщины.
За сутки были обстреляны Белопольская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады. Всего было зафиксировано 153 взрыва.
Для ударов россияне использовали минометы и артиллерию. Были повреждены административные здания, церковь, детский сад и автомобили. Люди не пострадали.