Россияне обстреляли церковь и админздания на Сумщине

8 июня, 04:08
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки обстреляли девять громад Сумщины.

За сутки были обстреляны Белопольская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады. Всего было зафиксировано 153 взрыва.

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Для ударов россияне использовали минометы и артиллерию. Были повреждены административные здания, церковь, детский сад и автомобили. Люди не пострадали.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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