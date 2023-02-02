Россияне обстреляли четыре громады Сумщины: зафиксировано 129 прилетов

2 февраля, 05:29
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за последние сутки российские войска обстреляли четыре громады Сумщины.

Россияне вели огонь по Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Эсманской громадах. Всего было зафиксировано 129 прилетов.

Оккупанты использовали АГС, минометы и стрелковое оружие. Предварительно – обошлось без пострадавших и разрушений.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=amxu17HEsxw
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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