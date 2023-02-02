Россияне обстреляли четыре громады Сумщины: зафиксировано 129 прилетов 2 февраля, 05:29 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за последние сутки российские войска обстреляли четыре громады Сумщины.

Россияне вели огонь по Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Эсманской громадах. Всего было зафиксировано 129 прилетов.

Оккупанты использовали АГС, минометы и стрелковое оружие. Предварительно – обошлось без пострадавших и разрушений.

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