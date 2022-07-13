Российские войска за сутки обстреляли Сумскую область из минометов, РСЗО и артиллерии 13 июля, 03:12 Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что за сутки российские оккупанты обстреливали четыре громады области.



«В течение дня враг обстреливал территории четырех громад Сумской области. К счастью, люди не пострадали», — сообщил Живицкий.

Шалыгинская громада: с 10:00 утра вторника начался минометный огонь по общине, 14 выстрелов из миномета, в 15:30 — еще 4 минометных прихода.

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Белопольская громада: около 18:00 враг совершил минометный обстрел, всего 20 прилетов.

Зноб-Новгородская громада: в 18:00 россияне из ствольной артиллерии обстреляли громаду, всего 13 прилетов.

Краснопольская громада: акже оккупанты в 18:00 выпустили 2 залпа из реактивных систем залпового огня.

«В то же время, по другому населенному пункту громады били из миномета. 5 прилетов. Как следствие — попадание по гражданскому сооружению мирных жителей», — заявил Живицкий.

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