Россияне за сутки атаковали четыре громады Сумщины: три дома больше непригодны для жизни

19 февраля, 03:09
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что россияне за сутки обстреляли четыре общины Сумщины.

Оккупанты нанесли удары по территориям Хотинской, Белопольской, Новослободской, Путивльской громад. Было зафиксировано более 75 прилетов.

Россияне для ударов использовали минометы, артиллерию и БПЛА. В результате обстрелов в Белопольской громаде три дома непригодны для жизни.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=o-Gpe6MmQCg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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