Россияне за сутки обстреляли четыре общины Сумщины
Последствия российских обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты из разных видов оружия обстреляли четыре общины Сумщины.
Вражеские войска вели огонь по территориям Эсманской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Юнаковской общин.
Российские оккупанты использовали артиллерию, гранатометы и минометы. Также по Белополью был нанесен удар управляемыми авиабомбами.
Предварительно, в ОВА сообщили, что в результате ударов нет погибших или раненых.
Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 марта, посетил границу Украины со страной-агрессором Россией в Сумской области.
Глава государства увидел, как несут службу пограничники, и заслушал доклад об обороне и защите госграницы Сумским пограничным отрядом. Президенту рассказали, что оккупанты активизировали обстрелы украинских приграничных районов со своей территории — в последнее время обстрелам чаще всего подвергается Белопольская территориальная община.