Россияне за сутки обстреляли четыре общины Сумщины 29 марта, 05:24 Последствия российских обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты из разных видов оружия обстреляли четыре общины Сумщины.

Вражеские войска вели огонь по территориям Эсманской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Юнаковской общин.

Российские оккупанты использовали артиллерию, гранатометы и минометы. Также по Белополью был нанесен удар управляемыми авиабомбами.

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Предварительно, в ОВА сообщили, что в результате ударов нет погибших или раненых.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 марта, посетил границу Украины со страной-агрессором Россией в Сумской области.

Глава государства увидел, как несут службу пограничники, и заслушал доклад об обороне и защите госграницы Сумским пограничным отрядом. Президенту рассказали, что оккупанты активизировали обстрелы украинских приграничных районов со своей территории — в последнее время обстрелам чаще всего подвергается Белопольская территориальная община.