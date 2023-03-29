Россияне за сутки обстреляли четыре общины Сумщины

29 марта, 05:24
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Последствия российских обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Последствия российских обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты из разных видов оружия обстреляли четыре общины Сумщины.

Вражеские войска вели огонь по территориям Эсманской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Юнаковской общин.

Российские оккупанты использовали артиллерию, гранатометы и минометы. Также по Белополью был нанесен удар управляемыми авиабомбами.

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Предварительно, в ОВА сообщили, что в результате ударов нет погибших или раненых.

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Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 марта, посетил границу Украины со страной-агрессором Россией в Сумской области.

Глава государства увидел, как несут службу пограничники, и заслушал доклад об обороне и защите госграницы Сумским пограничным отрядом. Президенту рассказали, что оккупанты активизировали обстрелы украинских приграничных районов со своей территории — в последнее время обстрелам чаще всего подвергается Белопольская территориальная община.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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