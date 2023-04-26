Россияне выпустили более 70 мин и снарядов по Сумщине: есть разрушения
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские войска из разных видов оружия обстреляли четыре общины Сумщины.
Вражеские войска со своей территории обстреливали территории Хотинской, Белопольской, Юнаковской и Эсманской общин. Всего было зафиксировано более 70-ти прилетов. Оккупанты использовали минометы, артиллерию и гранатометы.
В результате российских обстрелов повреждены ЛЭП, предприятия и частные здания.