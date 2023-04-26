Россияне выпустили более 70 мин и снарядов по Сумщине: есть разрушения

26 апреля, 01:23
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские войска из разных видов оружия обстреляли четыре общины Сумщины.

Вражеские войска со своей территории обстреливали территории Хотинской, Белопольской, Юнаковской и Эсманской общин. Всего было зафиксировано более 70-ти прилетов. Оккупанты использовали минометы, артиллерию и гранатометы.

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В результате российских обстрелов повреждены ЛЭП, предприятия и частные здания.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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