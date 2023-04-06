Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Черниговскую область

6 апреля, 23:26
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Последствия обстрелов Черниговщины (Фото:ОК Північ/Facebook)

Последствия обстрелов Черниговщины (Фото:ОК Північ/Facebook)

Вечером в четверг, 6 апреля, российские оккупанты обстреляли пограничные общины Черниговской области, используя различные виды оружия.

В Оперативном командовании Север отметили, что российские войска использовали минометы и артиллерию. Повреждена гражданская инфраструктура.

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На Ставке обсудили ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе, ситуацию в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, Белогоровке и в целом на Донбассе. Дистанционно докладывали генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черниговская область Минометный обстрел Артиллерийский удар Война в Украине Война России против Украины

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