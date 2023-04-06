Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Черниговскую область 6 апреля, 23:26 Последствия обстрелов Черниговщины (Фото:ОК Північ/Facebook)

Вечером в четверг, 6 апреля, российские оккупанты обстреляли пограничные общины Черниговской области, используя различные виды оружия.

В Оперативном командовании Север отметили, что российские войска использовали минометы и артиллерию. Повреждена гражданская инфраструктура.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 апреля провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Чернигове.

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На Ставке обсудили ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе, ситуацию в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, Белогоровке и в целом на Донбассе. Дистанционно докладывали генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский.