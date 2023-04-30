Россияне за сутки обстреливали приграничные территории Черниговщины и Сумщины
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)
Оперативное командование Север сообщило, что за сутки российские оккупанты с территории РФ обстреливали Черниговщину и Сумщину.
Враг вел обстрелы по территориям пограничных общин, используя разные виды вооружения. Всего было зафиксировано около 80 взрывов.
Оккупанты использовали минометы, артиллерию и САУ. Пока нет информации о разрушениях или жертвах российских обстрелов.