Россияне за сутки обстреливали приграничные территории Черниговщины и Сумщины 30 апреля, 04:46 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Оперативное командование Север сообщило, что за сутки российские оккупанты с территории РФ обстреливали Черниговщину и Сумщину.

Враг вел обстрелы по территориям пограничных общин, используя разные виды вооружения. Всего было зафиксировано около 80 взрывов.

Оккупанты использовали минометы, артиллерию и САУ. Пока нет информации о разрушениях или жертвах российских обстрелов.

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