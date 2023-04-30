Россияне за сутки обстреливали приграничные территории Черниговщины и Сумщины

30 апреля, 04:46
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Оперативное командование Север сообщило, что за сутки российские оккупанты с территории РФ обстреливали Черниговщину и Сумщину.

Враг вел обстрелы по территориям пограничных общин, используя разные виды вооружения. Всего было зафиксировано около 80 взрывов.

Оккупанты использовали минометы, артиллерию и САУ. Пока нет информации о разрушениях или жертвах российских обстрелов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черниговская область Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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