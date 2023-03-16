Россияне за сутки обстреляли четыре общины Сумщины, разрушен офис агрофирмы

16 марта, 02:00
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Последствия обстрела Сумщины (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Последствия обстрела Сумщины (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумщины.

Вражеские войска со своей территории вели огонь по территориям Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Новослободской общин. Всего был зафиксирован 161 прилет.

Россияне вели огонь из минометов и артиллерии. В Хотинской общине в результате обстрелов разрушен офис агрофирмы. В Шалыгинской сгорело хозяйственное здание.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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