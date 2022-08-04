Оккупанты ночью обстреляли Никополь и Харьков

4 августа, 02:44
Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

В ночь на четверг, 4 августа, российские войска провели очередные обстрелы Никополя Днепропетровской области и Харькова.

Обстрелы Никополя подтвердил глава Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко.

«Обстрелян город Никополь. Соответствующие службы устраняют последствия», — написал Евтушенко.

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В то же время, об обстрелах Харькова сообщают местные паблики. Официальной информации от мэрии в данный момент нет.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Днепропетровская область Война в Украине Никополь Война России против Украины

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