Оккупанты ночью обстреляли Никополь и Харьков
Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)
В ночь на четверг, 4 августа, российские войска провели очередные обстрелы Никополя Днепропетровской области и Харькова.
Обстрелы Никополя подтвердил глава Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко.
«Обстрелян город Никополь. Соответствующие службы устраняют последствия», — написал Евтушенко.
В то же время, об обстрелах Харькова сообщают местные паблики. Официальной информации от мэрии в данный момент нет.
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