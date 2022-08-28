Армия РФ обстреливала Орехов из РСЗО 14 часов. Двое детей получили контузии — Запорожская ОВА 28 августа, 21:22 За шесть часов в Орехове зафиксировали более 200 «прилетов» (Фото:Александр Старух/Запорожская ОВА (Telegram))

Россияне 14 часов обстреливали Орехов в Запорожской области из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. За шесть часов по городу было более 200 «прилетов».

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в воскресенье, 28 августа.

По его словам, больше всего пострадала средняя часть Орехова, в центре начался пожар. Спасатели, совершившие более 18 выездов, продолжают тушить частную застройку.

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Также Старух рассказал, что в результате атак российских оккупантов контузии получили трехлетний мальчик и шестилетняя девочка.

«Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в Запорожье, они получают необходимое лечение. Состояние удовлетворительное», — говорится в его Telegram.

Глава Запорожской ОВА призвал женщин вместе с детьми эвакуироваться в безопасные места, пока есть такая возможность.

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