В ряде областей объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы — онлайн

20 июля, 03:01
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Последствия обстрелов Одессы 19 июля (Фото:Press Service of the the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Последствия обстрелов Одессы 19 июля (Фото:Press Service of the the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

В ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты обстреливают Украину ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

03:10 Повторные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Взрывы снова раздаются в Одессе

03:04 Взрывы прогремели в Николаеве

03:00 Зафиксированы пуски крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22м3

Видео дня

02:53 Мощные взрывы прогремели в Одессе. Перед этим Воздушные силы сообщили о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс.

02:40 Воздушные силы сообщили, что зафиксирована активность до 8 бортов Ту-22м3. Существует угроза пусков крылатых ракет

02:24 Сообщается, что взрывы прогремели в Одессе.

В данный момент тревога объявлена в южных и центральных областях.

Карта тревог
Фото: Карта тревог
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса Война в Украине Война России против Украины ракетный обстрел

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