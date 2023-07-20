В ряде областей объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы — онлайн 20 июля, 03:01 Последствия обстрелов Одессы 19 июля (Фото:Press Service of the the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

В ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты обстреливают Украину ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

03:10 Повторные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Взрывы снова раздаются в Одессе



03:04 Взрывы прогремели в Николаеве



03:00 Зафиксированы пуски крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22м3



Видео дня

02:53 Мощные взрывы прогремели в Одессе. Перед этим Воздушные силы сообщили о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс.



02:40 Воздушные силы сообщили, что зафиксирована активность до 8 бортов Ту-22м3. Существует угроза пусков крылатых ракет



02:24 Сообщается, что взрывы прогремели в Одессе.

В данный момент тревога объявлена в южных и центральных областях.

Фото: Карта тревог