Войска РФ оборудуют позиции в Брянской области — Минобороны 1 июня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською ВС РФ обустраивают позиции в трех километрах от границы с Сумской областью (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска уже готовятся к обороне от ВСУ уже на своей территории.

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Об этом во время брифинга в среду, 1 июня, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, позиции ВС РФ появились, в частности, в районах, граничащих с Сумской областью.

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«Наша разведка сообщает о том, что российские войска оборудуют позиции в районах Подывотья и Некислицы, это Брянская область, Россия, около трех км от государственной границы Украины», — рассказал представитель оборонного ведомства.

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