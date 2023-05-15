Оккупанты запретили коллаборантам покидать оккупированные территории

15 мая, 02:03
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Порт оккупированного Бердянска Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Порт оккупированного Бердянска Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Спикер оперативного командования Юг полковник Владислав Назаров заявил, что российские оккупанты запрещают значительной части коллаборантов покидать оккупированные территории.

"Колаборанты на временно оккупированной территории Херсонской области массово убегают в РФ. Среди изменников на ТОТ распространяются панические настроения, и многие из них уже уехали с территории Украины. При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но те все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи", – заявил спикер.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины Коллаборационизм

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