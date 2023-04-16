Оккупанты нанесли авиаудары по Сумской и Черниговской областям

16 апреля, 01:21
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Предварительно, россияне использовали управляемую авиабомбу (Фото:ОК Північ/Telegram)

Предварительно, россияне использовали управляемую авиабомбу (Фото:ОК Північ/Telegram)

Оперативное командование Север сообщило, что вечером в субботу, 15 апреля, российская армия нанесла авиаудары по Сумской и Черниговской областям.

В Сумской области оккупанты применили управляемую авиабомбу, атаковав коммунальное предприятие в Шосткинском районе. Сообщается об одном раненом.

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В Черниговской области россияне ударили по предприятию в Семеновке. Пострадавших нет. Работники ГСЧС борются с пожаром, возникшим после обстрела.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Авиаудар Черниговская область Сумская область Война в Украине Война России против Украины Российский авиаудар

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