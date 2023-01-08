Оккупанты нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке 8 января, 01:50 Последствия обстрела Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские войска обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку.

В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, гаражный кооператив. В Константиновке ракеты упали в промышленной зоне.

Также в Донецкой области были обстреляны Курахово и Кураховка. Предварительно погибших и пострадавших нет.

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