Оккупанты нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке

8 января, 01:50
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Последствия обстрела Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия обстрела Краматорска (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские войска обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку.

В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, гаражный кооператив. В Константиновке ракеты упали в промышленной зоне.

Также в Донецкой области были обстреляны Курахово и Кураховка. Предварительно погибших и пострадавших нет.

Видео дня

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Краматорск Константиновка

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