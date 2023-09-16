Армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харькову 16 сентября, 11:15 Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В субботу, 16 сентября, в Харькове были слышны звуки взрывов. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

По словам Синегубова, экстренные службы выехали на места попаданий.

Мэр города Игорь Терехов также сообщил о взрывах и призвал жителей города находиться в укрытиях.

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Это первая атака на Харьков с 6 августа, когда оккупанты обстреляли город ракетами С-300.

Россияне с начала полномасштабного вторжения в Украину почти ежедневно обстреливают Харьковскую область.





6 сентября войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами населенный пункт Новая Гнилица Чугуевского района.

7 сентября войска РФ обстреляли населенные пункты Харьковщины из боевых вертолетов. Ранения получил местный житель, повреждены дома.



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