Оккупанты обстреляли Никопольский район с территории Энергодара: повреждены ЛЭП и газопровод 4 декабря, 23:29 Последствия обстрела Никополя (Фото:Днепропетровская ОГА)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты обстреляли Никопольский район из артиллерии.

В результате обстрелов повреждены частные дома и автомобили, электросети и газопровод.

«Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольщины… Обстрелами в районе повреждено полдесятка домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети, газопровод», — заявил Лукашук.

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Он отметил, что украинское ПВО работает только при атаке ракетами, а не в случае ударов из артиллерии или РСЗО.

«В очередной раз объясняю: россияне цинично гатят по Никопольскому району с территории, которая рядом с АЭС, которая находится в оккупированном Энергодаре. Никто не станет стрелять в ответ по атомной электростанции или рядом с ней… российские оккупанты это знают, понимают и пользуются», — заявил Лукашук.