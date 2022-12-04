Оккупанты обстреляли Никопольский район с территории Энергодара: повреждены ЛЭП и газопровод

4 декабря, 23:29
Поделиться:
Последствия обстрела Никополя (Фото:Днепропетровская ОГА)

Последствия обстрела Никополя (Фото:Днепропетровская ОГА)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты обстреляли Никопольский район из артиллерии.

В результате обстрелов повреждены частные дома и автомобили, электросети и газопровод.

«Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольщины… Обстрелами в районе повреждено полдесятка домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети, газопровод», — заявил Лукашук.

Видео дня

Он отметил, что украинское ПВО работает только при атаке ракетами, а не в случае ударов из артиллерии или РСЗО.

«В очередной раз объясняю: россияне цинично гатят по Никопольскому району с территории, которая рядом с АЭС, которая находится в оккупированном Энергодаре. Никто не станет стрелять в ответ по атомной электростанции или рядом с ней… российские оккупанты это знают, понимают и пользуются», — заявил Лукашук.

Читайте также:
https://www.youtube.com/watch?v=WtFOwsrwRjc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Никополь Энергодар Война России против Украины Николай Лукашук

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X