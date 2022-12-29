Наступление РФ на Бахмут достигло предельной точки, но оккупанты могут готовить атаку в Луганской области — ISW 29 декабря, 12:58 Артиллеристы ВСУ ведут огонь по позициям врага в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В своей попытке захватить Бахмут «вагнеровцы» и другие войска РФ, вероятно, достигли кульминации — предельного истощения сил, из-за которого они больше не способны добиться значительных оперативных успехов на этом участке фронта.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 28 декабря.

Российское наступление на Бахмут, скорее всего, достигает кульминации — «точки, в которой силы больше не имеют возможностей продолжать свои операции, будь то наступление либо оборона», а также «когда силы не могут продолжать атаку и должны занять оборонительные позиции либо взять оперативную паузу» (ISW цитирует определение согласно военной доктрине США). Еслироссийские силы в Бахмуте действительно достигли точки кульминации, они, тем не менее, еще могут продолжить агрессивные атаки, предупреждают аналитики Института. Хотя такие атаки, вероятно, будут полагаться на группы размером не более взвода, будут малоэффективными и вряд ли принесут значительные оперативные успехи.



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ISW перечисляет несколько показателей того, что войска РФ в районе Бахмута достигли точки кульминации:

высокопоставленные украинские чиновники беспрепятственно посещают передовые позиции в Бахмуте. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов посетил город 27−28 декабря, его местонахождение геолоцировали примерно в 600 метрах от ранее зафиксированной передовой линии российских войск. Визит Буданова, полагают в ISW, подтверждает предыдущие сообщения в украинских соцсетях о том, что 21 декабря ВСУ провели тактическую контратаку, оттеснив силы РФ от окраин Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут 20 декабря.

Недавние кадры боев подтверждают предыдущие оценки ISW о том, что из-за боевых потерь российские силы действуют штурмовыми группами размером со взвод. На кадрах боя, опубликованных 26 декабря, видно, как ВСУ ведут огонь по группам российской пехоты численностью от 5 до 10 человек, которые без дополнительной поддержки пытаются беспорядочно штурмовать Новоселовское в Луганской области. Эти кадры, хотя и не из Бахмута, согласуются с сообщениями украинских военных о том, что российские силы в районе Бахмута больше не оперируют как ротные и батальонные тактические группы, а вместо этого действуют небольшими группами от 10 до 15 военнослужащих, напоминает ISW.

Появились сообщения о том, что российские воздушно-десантные войска ( ВДВ) усиливают формирования ЧВК Вагнера в районе Бахмута — в частности сообщалось об их совместных операциях 27 декабря. Если это правда, то знаменует собой важный перелом, подчеркивает ISW — с учетом того, что ранее « вагнеровцы» претендовали на свой исключительный контроль и участие в операциях под Бахмутом. В таком случае вынужденное подкрепление силами ВДВ означало бы, что и силы ЧВК Вагнера на бахмутском направлении достигают точки кульминации — предела своих возможностей. ISW напоминает, что ранее « вагнеровцы» выполняли в основном истощающую для ВСУ роль в районе Бахмута и поэтому, вероятно, сами деградировали почти до изнурительной степени и нуждаются в подкреплении войсками регулярной армии РФ. «Высокий уровень истощения сил РФ, ответственных за наступление на Бахмут, может ускорить достижение кульминации, если только для поддержки наступления и отсрочки либо предотвращения его кульминации не будет отправлено значительное количество регулярных подразделений армии РФ», — прогнозируют эксперты ISW.

Параллельно войска РФ, похоже, готовятся к «решительным действиям» в Луганской области, хотя неясно, будут ли это оборонительные или наступательные операции. ISW указывает, что РФ продолжает накапливать технику и силы в Луганске. Сюда, вероятно, были переброшены подразделения ВДВ, которые ранее действовали в Херсонской области. Кроме того, в боевых операциях в Луганской области войска РФ используют термобарические артиллерийские средства, что может свидетельствовать о приоритетности операций в этом районе (такое вооружение доступно лишь на уровне военного округа, поясняет ISW). При этом 26 декабря украинская разведка сообщила, что РФ назначила нового командующего Западным военным округом (ЗВО). Именно подразделения ЗВО (среди них 144-я мотострелковая дивизия) являются основными силами, действующими на луганском направлении, а смена командования может «указывать на попытки поддержать новые решительные действия в этом районе», отмечают эксперты Института. Представители ВСУ неоднократно заявляли, что армия РФ не формирует ударные группы в Беларуси и Запорожской области, но не делали подобных заявлений о российских силах в Луганской области. Войска РФ в течение нескольких месяцев обустраивали обширные траншеи и полевые укрепления в этом регионе, что могло бы поддержать возможные новые операции. «Вышеупомянутые признаки могут свидетельствовать о том, что российские войска в Луганской области готовятся к наступательной операции, как ранее прогнозировал ISW», — отмечают аналитики Института.

Вероятность нового зимнего наступления российских войск в Запорожской области снижается. Напротив, армия РФ, вероятно, создает оборонительные позиции от возможных наступательных операций Украины в Запорожской области. 28 декабря стало известно, что российские войска, вероятно, разрушили мост через реку в Пологах. А недавние усилия россиян по минированию и сооружению фортификаций в Запорожской области и на побережье Днепра указывают на то, что российские войска не стремятся проводить там наступление.



Кремль продолжает систематически отрицать суверенитет Украины и демонстрировать, что Россия не намерена всерьез вести переговоры с Украиной. Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на идею Украины выступить с мирной инициативой в ООН в феврале подчеркнул, что такой план якобы невозможен без учета «вхождения» (незаконной попытки аннексии) Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в состав РФ. «Песков ясно указал, что у Кремля нет искреннего намерения идти на компромиссы в отношении своих требований, тем самым напрямую подрывая нарратив Кремля о том, что Россия якобы готова к переговорам, а Украина — нет», — констатируют аналитики ISW.

Кремль по-прежнему пытается подать передачу Украине ЗРК Patriot и как эскалацию американо-российских отношений. Однако на деле это менее эскалационный шаг, чем предыдущие западные военные поставки Украине, поскольку Patriot — исключительно защитная система, напоминает ISW. Тогда как Москва может использовать любую передачу западной военной техники Украине в качестве поддержки своих информационных нарративов.

В Институте изучения войны полагают, что более резкая реакция РФ на решение по оборонным ЗРК Patriot, указывает на то, что Кремль куда больше обеспокоен влиянием западной помощи на вторжение России в Украину, чем обсуждаемой в западных СМИ якобы угрозой самой России с гипотетическим использованием западных систем украинской армией. «Эти соображения стоит учитывать в контексте дискуссий Запада о предоставлении Украине западных танков, ударных систем дальнего действия и других средств», — отмечают аналитики ISW, намекая, что такие опасения ряда стран Запада излишне преувеличены.

ISW также прогнозирует («с высокой долей вероятности»), что Путин не будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО, в том числе в ответ на предоставление какого-либо из западных военных вооружений Украине. Сейчас Россия с трудом и огромной ценой для себя противостоит ВСУ, поэтому российские силы в Украине не переживут серьезный конфликт с НАТО. «Таким образом, риски преднамеренной эскалации Россией серьезного конфликта с участем НАТО в обозримом будущем крайне низки», — уверены эксперты Института.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки

украинские войска ведут контрнаступательные операции в направлении Кременной, где российские войска продолжают контратаки в попытках вернуть утраченные позиции;



войска РФ продолжают наступательные операции в районе Бахмута, окраин Донецка и на западе Донецкой области;

российские войска продолжают оборонительные действия и ротацию в Херсонской и Запорожской областях;

Кремль утвердил дополнительное финансирование оборонительных укреплений и на границах РФ и на оккупированных территориях Украины и пытается найти персонал для таких работ.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и бои на Донбассе, наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW