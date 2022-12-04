Российские оккупанты готовятся вывозить музейные экспонаты из Крыма 4 декабря, 02:09 Судакская крепость, откуда оккупанты также планируют украсть экспонаты (Фото:aboutCrimea/Twitter)

Общественная организация Крымский институт стратегических исследований сообщила, что российские оккупанты готовятся вывозить экспонаты из музеев Крыма.



Отмечается, что оккупанты уже завезли упаковочные материалы и начнут вывоз экспонатов, когда ВСУ приблизятся к перешейкам с полуостровом.

Издание Бабель сообщило, что фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в такие музеи:

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Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник;

Судакская крепость, являющаяся отделом Национального заповедника София Киевская в Киеве;

Крымский республиканский краеведческий музей;

Центральный музей Тавриды, куда привезли украденные произведения искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко;

Крымский этнографический музей и Дом-музей Ильи Сельвинского, филиалы Крымского республиканского краеведческого музея Центральный музей Тавриды;

Крымскотатарский музей искусств ( после оккупации полуострова называется Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия);

после оккупации полуострова называется Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия); Крымский этнографический музей в Симферополе.

Симферопольский художественный музей.

Евпаторийский краеведческий музей, отделениями которого являются Музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль и Евпаторийский музей истории Крымской войны.