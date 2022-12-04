Российские оккупанты готовятся вывозить музейные экспонаты из Крыма

4 декабря, 02:09
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Судакская крепость, откуда оккупанты также планируют украсть экспонаты (Фото:aboutCrimea/Twitter)

Судакская крепость, откуда оккупанты также планируют украсть экспонаты (Фото:aboutCrimea/Twitter)

Общественная организация Крымский институт стратегических исследований сообщила, что российские оккупанты готовятся вывозить экспонаты из музеев Крыма.

Отмечается, что оккупанты уже завезли упаковочные материалы и начнут вывоз экспонатов, когда ВСУ приблизятся к перешейкам с полуостровом.

https://www.facebook.com/CrimeanISS/posts/pfbid0YbiRsr8kgLahHU814fr8BSnuADoXhJWKMhsbX3vPFbyNRtWhiMXgXq5zgtRXkKgyl&show_text=true&width=500

Издание Бабель сообщило, что фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в такие музеи:

Видео дня

  • Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник;
  • Судакская крепость, являющаяся отделом Национального заповедника София Киевская в Киеве;
  • Крымский республиканский краеведческий музей;
  • Центральный музей Тавриды, куда привезли украденные произведения искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко;
  • Крымский этнографический музей и Дом-музей Ильи Сельвинского, филиалы Крымского республиканского краеведческого музея Центральный музей Тавриды;
  • Крымскотатарский музей искусств (после оккупации полуострова называется Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия);
  • Крымский этнографический музей в Симферополе.
  • Симферопольский художественный музей.
  • Евпаторийский краеведческий музей, отделениями которого являются Музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль и Евпаторийский музей истории Крымской войны.
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Музей Война в Украине Война России против Украины

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