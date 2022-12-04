Российские оккупанты готовятся вывозить музейные экспонаты из Крыма
Судакская крепость, откуда оккупанты также планируют украсть экспонаты (Фото:aboutCrimea/Twitter)
Общественная организация Крымский институт стратегических исследований сообщила, что российские оккупанты готовятся вывозить экспонаты из музеев Крыма.
Отмечается, что оккупанты уже завезли упаковочные материалы и начнут вывоз экспонатов, когда ВСУ приблизятся к перешейкам с полуостровом.
Издание Бабель сообщило, что фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в такие музеи:
- Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник;
- Судакская крепость, являющаяся отделом Национального заповедника София Киевская в Киеве;
- Крымский республиканский краеведческий музей;
- Центральный музей Тавриды, куда привезли украденные произведения искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко;
- Крымский этнографический музей и Дом-музей Ильи Сельвинского, филиалы Крымского республиканского краеведческого музея Центральный музей Тавриды;
- Крымскотатарский музей искусств (после оккупации полуострова называется Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия);
- Крымский этнографический музей в Симферополе.
- Симферопольский художественный музей.
- Евпаторийский краеведческий музей, отделениями которого являются Музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль и Евпаторийский музей истории Крымской войны.